Passeggiata per la legalità I cittadini in prima linea | Ma non siamo ronde

Niente divise né missioni punitive: solo scarpe comode e telefoni pronti a chiamare le forze dell’ordine. Alle 23 di giovedì sera, mentre Villafranca si addormenta, una decina di cittadini ha infilato le scarpe da ginnastica e si è messa in cammino. Destinazione: i vicoli più bui del borgo, la zona della stazione, quegli angoli dove la luce dei lampioni non arriva e qualcuno ha sempre più paura a percorrere da solo. La ’passeggiata della legalità’, così l’hanno chiamata, è nata dall’esasperazione, quella che prende quando si sente che il proprio paese non è più sicuro come una volta. L’aggressione dei mesi scorsi al commerciante locale, le recenti spaccate a palazzo civico: episodi che hanno fatto traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata per la legalità. I cittadini in prima linea: "Ma non siamo ronde... "

