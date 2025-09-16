Passeggia col marito e le strappano la collana da 600 euro in centro | arrestati

Si guardavano intorno con fare sospetto, studiavano i passanti. Poi, quando hanno individuato la vittima, sono passati all'azione: mentre il complice faceva da palo, il collega portava a termine il colpo. E così, in pochi istanti, dal collo di una turista francese che stava passeggiando in centro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it