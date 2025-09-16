Partono i lavori anti-allagamenti alla rete fognaria a Borgo delle Rose come cambia la viabilità

A partire da lunedì 22 settembre e fino a martedì 13 gennaio, a Borgo delle Rose saranno avviati i lavori pubblici relativi alla realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e al loro convogliamento nel Rio delle Rose.L’intervento rientra nell’ambito del progetto finanziato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it