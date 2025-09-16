Parte su La7 Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri focus sulla ' ndrangheta

La prima puntata di Lezioni di Mafie, il ciclo di quattro serate con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio che La7 dedica all’approfondimento delle moderne modalità di sviluppo della criminalità organizzata, in onda domani, mercoledì 17 settembre, alle 21.15, si concentra sul potere della 'ndrangheta. Un viaggio nei luoghi e nella storia di una delle mafie più ricche al mondo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

