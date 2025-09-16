Parte l’offensiva finale di Israele nella Striscia Katz | Gaza sta bruciando

L’offensiva finale di Israele per occupare completamente Gaza City e la Striscia è partita nella notte tra lunedì e martedì secondo quanto riferisce il portale americano Axios. Dopo giorni di violento martellamento e una spinta all’evacuazione degli abitanti, nella notte da Gaza sono stati riportati pesanti bombardamenti nel quadro, spiega Axios, di ” un’operazione che rappresenta  un’escalation  della guerra in corso da quasi due anni, che si prevede aumenterà il numero delle vittime e aggraverà la  catastrofe umanitaria  nell’enclave”. L’Israel Defense Force era stata a lunga riluttante sull’idea di concretizzare l’operazione “Carri di Gedeone” per l’ingresso in forze nelle aree della Striscia ancora sotto il controllo di Hamas ma alla fine ha seguito le istruzioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com

