Parte l’offensiva finale di Israele nella Striscia Katz | Gaza sta bruciando
L’offensiva finale di Israele per occupare completamente Gaza City e la Striscia è partita nella notte tra lunedì e martedì secondo quanto riferisce il portale americano Axios. Dopo giorni di violento martellamento e una spinta all’evacuazione degli abitanti, nella notte da Gaza sono stati riportati pesanti bombardamenti nel quadro, spiega Axios, di ” un’operazione che rappresenta un’escalation della guerra in corso da quasi due anni, che si prevede aumenterà il numero delle vittime e aggraverà la catastrofe umanitaria nell’enclave”. L’Israel Defense Force era stata a lunga riluttante sull’idea di concretizzare l’operazione “Carri di Gedeone” per l’ingresso in forze nelle aree della Striscia ancora sotto il controllo di Hamas ma alla fine ha seguito le istruzioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky ha affermato di contare su una risposta decisa da parte degli Stati Uniti all'ultima, più grande offensiva russa contro l'#Ucraina. - X Vai su X
