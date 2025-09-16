Parma Valeri rinnova fino al 2028
Il Parma annuncia che Emanuele Valeri ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - valeri
#Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, Esposito #Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino #CagliariParma #Fantacalci - X Vai su X
Juventus XI: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, J. David Parma XI: Suzuki, Valenti, Circati, Prato, Valeri, Ordonez, Keita, Bernabe, Lovik, Pellegrino, Almqvist Subs: https://match-corner.live/JUV-P - facebook.com Vai su Facebook
Valeri gialloblù fino al 2028; Lazio-Parma 2-2, pagelle: Ondrejka e Pedro strepitosi; Diretta Torino-Parma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali.
Parma, Valeri rinnova fino al 2028 - Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnega ... Segnala parmatoday.it
UFFICIALE | Valeri prolunga il contratto: a Parma fino al 2028 - È notizia di pochi minuti fa il rinnovo del contratto, già in essere fino al 2027, del difensore di fascia Emanuele Valeri: il giocatore laziale si è legato ai crociati per un ulteriore anno. sportparma.com scrive