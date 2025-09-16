Parma Valeri rinnova fino al 2028

Il Parma annuncia che Emanuele Valeri ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma valeri rinnova finoUFFICIALE | Valeri prolunga il contratto: a Parma fino al 2028 - È notizia di pochi minuti fa il rinnovo del contratto, già in essere fino al 2027, del difensore di fascia Emanuele Valeri: il giocatore laziale si è legato ai crociati per un ulteriore anno. sportparma.com scrive

