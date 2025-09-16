Parma Interaction | tornano dal 22 al 25 settembre le Giornate dell' integrazione della Cgil

Anche quest'anno la CGIL di Parma torna, dal 22 al 25 settembre, con "PARMA INTERACTION", a dialogare con le comunità straniere del territorio, per coinvolgerle e creare ponti in una serie di appuntamenti dedicati all'integrazione. Si comincia lunedì 22 settembre, ore 10.00, con la conferenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma - interaction

