Parità di genere Patente d’onore per Gelsia e A2A

Una nuova certificazione per Gelsia e A2A Illuminazione Pubblica. Per le società del gruppo Aeb, però, questa ha un significato particolare: perché la UniPdr 125:2022 è il riconoscimento ufficiale che valorizza l’impegno concreto e misurabile verso la parità di genere. Questa certificazione non è una novità per A2A, visto che si tratta di una riconferma, ma è una novità assoluta per Gelsia. Indica la valenza e la solidità di un percorso che ha portato entrambe le società ad adottare un sistema di gestione in linea con i principi di Diversity, Equity & Inclusion promossi all’interno del gruppo aziendale seregnese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

