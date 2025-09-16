Parco Maremma Tartarughine verso il mare
Hanno abbandonato il loro nido e si sono dirette verso le acque di Cala Rossa: sono le oltre 50 tartarughe Caretta caretta nate intorno alle 22 di domenica nel nido individuato su una delle spiagge del Parco della Maremma. "Un evento ormai piuttosto frequente sulle coste del Tirreno centro-settentrionale – dice il presidente del Parco, Simone Rusci –, ma che suscita sempre grande emozione, non solo per lo spettacolo naturale che offre, ma anche per il grande esempio di collaborazione che, intorno ad avvenimenti come questo, si verifica". Sì, perché la scoperta della nidificazione, avvenuta il 14 luglio scorso, è stata resa possibile dall’attento monitoraggio condotto dai volontari dell’albo istituzionale ’Amici del Parco’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
