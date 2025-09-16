Parco di piazza del Popolo i più piccoli non sono stati dimenticati | arrivano i nuovi giochi in piazza del Popolo

Il parco giochi di piazza del Popolo a Como – conosciuto da molti come “parco del dinosauro” per il grande scivolo a forma di rettile che un tempo ne era il simbolo – resta chiuso oggi, martedì 16, e domani, mercoledì 17 settembre, per l’installazione di nuovi giochi. L’area è transennata e non. 🔗 Leggi su Quicomo.it

parco - piazza

