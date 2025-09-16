Parco del Sorbo la valle incantata a pochi passi da Roma con cascate e panorami da sogno

Nel Parco di Veio, a pochi chilometri da Roma vi è la zona del Sorbo, immersa nel verde. Si tratta di un’area protetta, casa di tanti animali allo stato brado. LEGGI ANCHE: — A 30 Km da Roma c’è il borgo dove ogni scorcio sembra una cartolina Grande e tranquilla, è possibile farvi lunghe passeggiate o escursioni. Valle incantata nella zona del Sorbo: tutti i dettagli sul luogo incantevole. Immersa nel verde, la valle incantata sorge nella zona del Sorbo dove vengono organizzate delle escursioni nel cuore di Veio, la storica città etrusca attraversata dalle acque del fiume Cremera. Il FAI organizza spesso gite di un’ora affinché tutti possano esplorare la zona della valle dove vi abitano tanti animali e vi è situato il Santuario della Madonna del Sorbo, al confine tra i comuni di Campagnano e Formello. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: parco - sorbo

Parco del Sorbo, la valle incantata a pochi passi da Roma con cascate e panorami da sogno

Parco del Sorbo, la valle incantata a pochi passi da Roma con cascate e panorami da sogno

ATTIVITA’ GUIDATA DEL PARCO DI VEIO DI DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 - ORE 10:00 “UNA NUOVA ESPERIENZA AL SORBO: MEDIAZIONE E NATURA” Organizzazione: Archeoclub d’Italia Formello Dopo un breve percorso di trekking nella natura d - facebook.com Vai su Facebook

Parco di Veio, una giornata tra paesaggi, tradizioni e biodiversità; Lazio, valle incantata a pochi passi da Roma: area protetta con più specie di animali; Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo.

Parco del Sorbo, la valle incantata a pochi passi da Roma con cascate e panorami da sogno - A pochi km da Roma vi è la Valle incantata, una zona suggestiva e immersa nel verde dove è possibile trascorrere una giornata di relax ... Lo riporta msn.com

Parco di Veio, una giornata tra paesaggi, tradizioni e biodiversità - Domenica 28 settembre il Borghetto San Carlo, lungo la via Cassia, ospiterà la prima edizione della Festa del Parco di Veio. Scrive msn.com