Paramount | su Hollywood si allunga l’ombra trumpista

Cms.ilmanifesto.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla cerimonia degli Emmy, domenica, il presidente dell’Academy televisiva ha celebrato il contributo della televisione pubblica (Pbs) appena definanziata dal governo Trump. Poco dopo il pubblico ha onorato con una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

paramount su hollywood si allunga l8217ombra trumpista

© Cms.ilmanifesto.it - Paramount: su Hollywood si allunga l’ombra trumpista

In questa notizia si parla di: paramount - hollywood

Will Smith rientra definitivamente a Hollywood grazie alla Paramount: in cantiere quattro film

Will Smith torna a Hollywood: Paramount annuncia l'accordo: "Faremo film con potenziali da franchise"

Paramount Skydance valuta l’acquisizione di Warner Bros. Discovery: cosa cambia per Hollywood

Paramount: su Hollywood si allunga l’ombra trumpista - Usa (Internazionale) Alla cerimonia degli Emmy, domenica, il presidente dell’Academy televisiva ha celebrato il contributo della televisione pubblica (Pbs) appena definanziata dal governo Trump. Da ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Paramount Hollywood Allunga L8217ombra