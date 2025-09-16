Papa | Nato non ha cominciato la guerra

22.35 "La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perchè sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa, molto difficile". Lo dice Papa Leone ai cronisti, mentre lascia Castel Gandolfo. Su Gaza: "Tanti non hanno dove andare e quindi è una preoccupazione". Era stato il portavoce del Cremlino, Peskov, ad accusare la Nato di essere in guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

(Adnkronos) - Papa Leone XIV compie oggi, domenica 14 settembre, 70 anni. Nato a Chicago nel 1955, per Robert Francis Prevost è il primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Pontefice. Gli auguri arrivano da tutto il mondo. Tra questi i - facebook.com Vai su Facebook

