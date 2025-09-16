Papa Leone XIV ‘Leo from Chicago’ il documentario dei media vaticani

“Leo from Chicago”, dai media vaticani un documentario sulle radici statunitensi del pontefice: un viaggio nella sua terra natale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV, ‘Leo from Chicago’ il documentario dei media vaticani

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Abusi, Papa Leone: "Oggi la Chiesa si inginocchia alle vittime"

«Il ruolo di Papa è nuovo per me. Sto imparando molto». Il quotidiano peruviano «El Comercio» ha anticipato oggi ampi stralci dell'intervista di Leone XIV, la prima da Papa, che accompagna una biografia, «León XIV: ciudadano del mun

Papa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023

Papa Leone compie 70 anni: «La democrazia? Non è la soluzione per tutto. Nel mondo troppe disparità, Musk sarà il primo trilionario» - Con buona pace di Churchill che diceva che la democrazia è il metodo di governo peggiore eccetto tutti gli altri, per Papa Leone XIV «la democrazia non è una soluzione