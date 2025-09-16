Papa Leone XIV ‘Leo from Chicago’ il documentario dei media vaticani

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leo from Chicago”, dai media vaticani un documentario sulle radici statunitensi del pontefice: un viaggio nella sua terra natale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

