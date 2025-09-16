Papa Leone XIV emanato decreto di dimissione dallo stato clericale
Il pontificato di Papa Leone XIV, iniziato da pochi mesi, si sta distinguendo per un approccio diretto e deciso nei confronti delle questioni più delicate che riguardano la Chiesa cattolica. Tra i primi atti di governo del nuovo pontefice c’è infatti un provvedimento che ha fatto molto discutere, ma che segna con chiarezza la linea che intende seguire: quella della fermezza, della trasparenza e della responsabilità. Con questa decisione Papa Leone XIV ha voluto imprimere un segnale forte nei primi mesi del suo pontificato. La scelta di intervenire personalmente in un caso tanto delicato, senza attendere ulteriori passaggi, mostra l’intenzione di rendere immediatamente riconoscibile la sua linea di governo della Chiesa: tolleranza zero verso chi macchia la dignità del ministero con crimini che colpiscono i più fragili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Abusi, Papa Leone: "Oggi la Chiesa si inginocchia alle vittime" #abusi #chiesa #papaleone #16settembre - X Vai su X
Corriere della Sera. . «Il ruolo di Papa è nuovo per me. Sto imparando molto». Il quotidiano peruviano «El Comercio» ha anticipato oggi ampi stralci dell’intervista di Leone XIV, la prima da Papa, che accompagna una biografia, «León XIV: ciudadano del mun - facebook.com Vai su Facebook
Striscia di Gaza: padre Romanelli risponde a Papa Leone XIV, “stiamo bene, grazie a Dio”; Leone XIV: perdonare perché chiunque possa trovare ovunque misericordia; Ufficio Liturgico: il Decreto di Papa Leone XIV sulla Messa per la Custodia della Creazione.
Papa Leone XIV compie 70 anni e il mondo lo festeggia nel nome della Pace - Domenica di festa in Vaticano: Robert Francis Prevost festeggia il primo compleanno da Papa. Scrive vanityfair.it
Papa Leone XIV compie 70 anni: auguri da tutto il mondo e l’affetto dei bambini - Mattarella: "Potrà sempre contare sulla collaborazione dell'Italia" ... Lo riporta rainews.it