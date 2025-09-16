– Il pontificato di Papa Leone XIV si è distinto fin dall’inizio per una linea di rigore e trasparenza nelle questioni più delicate che coinvolgono la Chiesa cattolica. Tra i primi atti del nuovo pontefice emerge un decreto che ha suscitato ampio dibattito e che definisce con chiarezza la direzione intrapresa: tolleranza zero verso ogni forma di abuso e massima responsabilità per la tutela delle persone più vulnerabili. . Martedì 16 settembre 2025, presso il carcere di Latina, è stato notificato ad Alessandro Frateschi, diacono permanente, il decreto di dimissione dallo stato clericale firmato da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Papa Leone, la decisione è arrivata ora: terremoto in Vaticano