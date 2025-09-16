Papa Leone la decisione è arrivata ora | terremoto in Vaticano
– Il pontificato di Papa Leone XIV si è distinto fin dall’inizio per una linea di rigore e trasparenza nelle questioni più delicate che coinvolgono la Chiesa cattolica. Tra i primi atti del nuovo pontefice emerge un decreto che ha suscitato ampio dibattito e che definisce con chiarezza la direzione intrapresa: tolleranza zero verso ogni forma di abuso e massima responsabilità per la tutela delle persone più vulnerabili. . Martedì 16 settembre 2025, presso il carcere di Latina, è stato notificato ad Alessandro Frateschi, diacono permanente, il decreto di dimissione dallo stato clericale firmato da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Abusi, Papa Leone: "Oggi la Chiesa si inginocchia alle vittime" #abusi #chiesa #papaleone #16settembre - X Vai su X
Corriere della Sera. . «Il ruolo di Papa è nuovo per me. Sto imparando molto». Il quotidiano peruviano «El Comercio» ha anticipato oggi ampi stralci dell’intervista di Leone XIV, la prima da Papa, che accompagna una biografia, «León XIV: ciudadano del mun - facebook.com Vai su Facebook
Cacciato Papa Leone la decisione durissima è arrivata proprio ora; Papa Leone | La Chiesa sia palestra di umiltà La vita non è una gara; CINGHIALI: I danni degli incidenti li paga la regione.
Diacono accusato di abusi, il Papa gli toglie stato clericale - Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV. Riporta msn.com
Papa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023 ... Scrive rainews.it