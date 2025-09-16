Papa Leone difende la Nato | Non ha cominciato nessuna guerra E si apre la spaccatura con Francesco

Castel Gandolfo ha fatto da cornice alla novità: Papa Leone ha detto che “la Nato non ha cominciato nessuna guerra”, aggiungendo che i polacchi si sentono “invasi nel loro spazio” e che la situazione con il Cremlino è “molto tesa”. Parole che segnano un cambio di passo e che alimentano il contrasto con quanto dichiarò Papa Francesco nel 2022, quando parlò dell’“abbaiare della Nato alle porte di Mosca”. La linea di Leone XIV sull’Ucraina. Negli ultimi mesi Leone XIV aveva insistito su speranza, lavoro e preghiera come strumenti per arrivare a una soluzione. Il 19 agosto aveva ribadito che bisogna “trovare la strada per andare avanti” e a fine mese aveva chiesto “dialogo serio” subito dopo i raid su Kiev, ricevendo anche il ringraziamento di Zelensky. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone difende la Nato: “Non ha cominciato nessuna guerra”. E si apre la spaccatura con Francesco

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

#Tg2000 - #PapaLeone a Castel Gandolfo. Riceve il Patriarca degli #Armeni #16settembre #Tv2000 #Leone #LeoXIV #PopeLeo #PopeLeoXIV #LeonXIV #Pape #Pontefice #Vatican #Vaticano @tg2000it - X Vai su X

Corriere della Sera. . «Il ruolo di Papa è nuovo per me. Sto imparando molto». Il quotidiano peruviano «El Comercio» ha anticipato oggi ampi stralci dell’intervista di Leone XIV, la prima da Papa, che accompagna una biografia, «León XIV: ciudadano del mun - facebook.com Vai su Facebook

Il cardinale Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: si chiama Leone XIV. Il primo discorso: «La pace sia con voi». Su X criticò Vance: «Sbaglia»; Prevost spiega la scelta del nome Leone XIV: Per affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale; I diritti sociali, il digitale e la vicinanza a Francesco: perché Prevost ha scelto il nome Leone XIV.

Papa leone compie 70 anni, il bambino che giocava a celebrare messa diventato il primo Pontefice nordamericano - “Beatissimo Padre, nella ricorrenza del Suo settantesimo compleanno, Le porgiamo con piacere e cordialità i più fervidi auguri delle ... Come scrive msn.com

Papa Leone compie 70 anni, mai un pontefice di questa età da Wojtyla: il lavoro nascosto e i primi viaggi in agenda - Tra i primi auguri che sono arrivati sulla sua scrivania ci sono i disegni dei bambini ricoverati al Bambino Gesù. Riporta msn.com