Papa Leone a Castel Gandolfo Riceve il Patriarca degli Armeni

Papa Leone è da ieri sera a Castel Gandolfo, dove oggi ha ricevuto il Patriarca degli Armeni. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone a Castel Gandolfo. Riceve il Patriarca degli Armeni

Il catholicos degli armeni Karekin II in udienza da Leone XIV: focus sulla pace; Papa Leone XIV ha incontrato il Catholicos armeno Karekin II; Leone XIV sente al telefono il parroco di Gaza: preoccupazione e vicinanza.

Papa Leone XIV ha incontrato il Catholicos armeno Karekin II - Stamane Papa Leone XIV ha ricevuto presso Villa Barberini a Castel Gandolfo – dove si è nuovamente recato ieri sera – Karekin II, Catholicos di tutti gli armeni. Scrive acistampa.com

Papa Leone spiazza tutti: notte a Castel Gandolfo, le voci in Vaticano sulla breve "fuga" - “Questa sera, lunedì 8 settembre, Papa Leone XIV si reca a Palazzo Barberini a Castel Gandolfo e proseguirà la sua ... Segnala iltempo.it