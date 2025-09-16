Paolo Salatto presidente ad interim di Confindustria Puglia
Confindustria Puglia nomina Potito Salatto presidente ad interim, dopo le dimissioni di Sergio Fontana. La scelta è avvenuta nel rispetto dello statuto dell’associazione, in virtù del ruolo di Salatto come presidente di Confindustria Foggia e vicepresidente regionale. Medico e imprenditore nel settore sanitario, Salatto è una figura di riferimento per il tessuto imprenditoriale pugliese. In passato ha guidato anche Aiop Puglia (Associazione Italiana Ospedalità Privata), consolidando una solida esperienza in posizioni di vertice. La sua nomina assicurerà stabilità e continuità operativa all’interno di Confindustria Puglia, in attesa della designazione del nuovo Presidente regionale secondo le procedure statutarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: paolo - salatto
