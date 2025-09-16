Paolo Mendico vittima di bullismo il post di Nino D’Angelo | Scusami se ti chiamavano come me

Repubblica.it | 16 set 2025

Il 14enne veniva preso in giro per i capelli lunghi biondi. I genitori dai carabinieri, continuano le ispezioni del Miur nelle scuole frequentate dallo studente. Il fratello: “Le chat dimostrano cosa ha passato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

paolo mendico vittima di bullismo il post di nino d8217angelo scusami se ti chiamavano come me

© Repubblica.it - Paolo Mendico vittima di bullismo, il post di Nino D’Angelo: “Scusami se ti chiamavano come me”

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole

Paolo Mendico vittima di bullismo, il post di Nino D’Angelo: “Scusami se ti chiamavano come me”; Tragedia a Latina: il suicidio del 14enne Paolo, vittima di bullismo, scuote l’Italia; Se il suicidio del 15enne Paolo, vittima di bullismo, ci sconvolge oggi, e poi passa.

paolo mendico vittima bullismoPaolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente" ... ilfattoquotidiano.it scrive

paolo mendico vittima bullismoPaolo Mendico morto di bullismo a 15 anni: le denunce rimaste inascoltate - Ora la Procura indaga per istigazione al suicidio e noi non possiamo più accettare che il silenzio diventi complicità ... Lo riporta dilei.it

