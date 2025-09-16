Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo | ispettori a scuola ma la preside risponde
Un’intera comunità è sotto shock dopo il suicidio di Paolo Mendico, 14 anni, trovato senza vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la mattina del 10 settembre. Il ragazzo avrebbe dovuto tornare a scuola poche ore dopo, ma ha scelto di farla finita utilizzando la corda di una trottola. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
"Paolo Mendico,14 anni.Morto di bullismo." Scusaci. #PaoloMendico #bullismo #cronaca #notizie #news #settembre - X Vai su X
La tragica scomparsa del giovane Paolo Mendico a Latina ci lascia senza parole e ci interpella come comunità e come istituzioni. Il fatto che al suo funerale fosse presente un solo compagno di scuola deve farci riflettere sul senso di solitudine che troppi ragaz - facebook.com Vai su Facebook
Suicidio a 14 anni a Latina, la madre: “Solo un compagno di scuola ai funerali di Paolo”; Paolo Mendico vittima di bullismo, il post di Nino D’Angelo: “Scusami se ti chiamavano come me”; Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: Solo un compagno di scuola.
Paolo Mendico, il ragazzino suicida a 14 anni. Il messaggio di Fru (The Jackal): «Tutti noi dobbiamo chiederti scusa» - Portava i capelli lunghi, suonava il basso elettrico e i suoi compagni di classe lo prendevano ... Riporta msn.com
Paolo Mendico, suicida a 14 anni/ Genitori: “Bullizzato anche dalle maestre, ci ha chiamato Valditara…” - Il giallo di Paolo Mendico a Dentro la notizia, su Canale 5, con le parole dei genitori del 14enne che si è tolto la vita in provincia di Latina ... Scrive ilsussidiario.net