Un’intera comunità è sotto shock dopo il suicidio di Paolo Mendico, 14 anni, trovato senza vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la mattina del 10 settembre. Il ragazzo avrebbe dovuto tornare a scuola poche ore dopo, ma ha scelto di farla finita utilizzando la corda di una trottola. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: ispettori a scuola ma la preside risponde