Paolo Mendico suicida a 14 anni le violenze finite anche in una chat tra genitori | In quella scuola anche altri casi ne parlavo con sua mamma
Degli atti di bullismo contro Paolo Mendico si parlava da tempo. C’erano note scritte delle insegnanti, denunce dei genitori, persino messaggi nella chat dei genitori. Anche perché non era la prima volta che, almeno così ci si dice tra conoscenti, all’Itis “Pacinotti”, sezione distaccata di Santi Cosma e Damiano, il paesino in cui viveva Mendico, nel sud della provincia di Latina, succedevano cose del genere. Sul caso del 14enne, morto suicida nella sua cameretta la sera prima del rientro a scuola, il ministero dell’Istruzione ha già attivato una doppia ispezione. Oggi martedì 16 settembre, alle 17, al sopralluogo degli ispettori, che hanno convocato preside e insegnanti, saranno presenti anche papà Giuseppe e mamma Simonetta. 🔗 Leggi su Open.online
