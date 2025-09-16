Paolini la volée è spettacolare Poi reagisce così
Jasmine Paolini batte Xinyu Wang per 4-6 7-6(4) 6-4 in due ore e 53 minuti e porta l'Italia in semifinale di Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
È uno spettacolo che va raccontato dalla fine quello di oggi, "Cristo è Resort", evocato dalle parole di Marco Paolini che si sono intrecciate sui ricami alla chitarra di Alberto Ziliotto Ossia la chiosa dello stupore per fontane che fanno scendere acqua di contin