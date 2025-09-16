Paola Iezzi parla della sua scelta contro matrimonio e figli

la posizione di paola iezzi su matrimonio e maternità. La cantante e giudice di X Factor, nota per la sua carriera con i Paola & Chiara, ha espresso chiaramente le proprie convinzioni riguardo alle scelte di vita personali. In un’intervista recente, ha sottolineato che non intende contrarre matrimonio né diventare madre, rivendicando questa decisione come parte integrante della propria libertà individuale. una scelta consapevole e rispettosa della libertà femminile. Paola Iezzi ha dichiarato senza mezzi termini di non essersi mai sentita attratta dall’idea del matrimonio o dell’avere figli. La sua posizione si basa sulla convinzione che ogni donna abbia il diritto di determinare il proprio percorso, senza essere vincolata a schemi tradizionali o aspettative sociali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Paola Iezzi parla della sua scelta contro matrimonio e figli

In questa notizia si parla di: paola - iezzi

Paola Iezzi: "Il mio gesto di pride quotidiano è rispettare me stessa e ciò che sono"

Milano Pride 2025, Paola Iezzi ospite a sorpresa

La malattia di Chiara Iezzi di Paola e Chiara «Non sapevo come dirlo a Paola»

Naska, Paola Iezzi, Coez, Francesca Michielin: «La libertà per noi» - X Vai su X

Torna X Factor e quest’anno c’è una new entry che ci emoziona: Francesco Gabbani si unisce alla squadra di giudici insieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, con la conduzione di Giorgia. “Il nostro ruolo – ha detto Gabbani – è indirizzare i ra - facebook.com Vai su Facebook

Paola Iezzi e i 18 anni d'amore con Paolo Santambrogio; Paola Iezzi e gli anni senza Chiara: “I più difficili, ma formativi”; Paola Iezzi: «Io e Chiara stavamo con lo stesso uomo, ci ha manipolate. Dopo la rottura con lei 10 anni difficili, mi dicevano come ti....

Paola Iezzi parla di maternità e matrimonio: una scelta consapevole - Paola Iezzi rompe il silenzio su maternità e matrimonio, svelando scelte di vita che sfidano le convenzioni. Lo riporta notizie.it

Paola Iezzi sul compagno Paolo Santambrogio: “Matrimonio? Non è una priorità”/ “La proposta c’è stata, ma…” - Paola Iezzi si è raccontata a cuore aperto in una nuova intervista a Vanity Fair, parlando non solo della sua esperienza come giudice a X Factor ma anche della sua vita privata, del matrimonio e della ... ilsussidiario.net scrive