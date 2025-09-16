Panorama in edicola – la sfida di Xi all’Occidente

L’editoriale del direttore La sinistra nasconde le violenze. Il dibattito sui reati sessuali commessi da immigrati torna al centro sia in Gran Bretagna, dopo le dichiarazioni del conservatore Robert Jenrick, sia in Italia, dove le statistiche del Viminale indicano che circa il 40% dei detenuti per violenze sessuali è straniero. Le obiezioni della stampa progressista e dei fact-checker puntano su dati incompleti, differenze d’età e mancanza di condanne definitive, ma resta il fatto che una quota significativa di aggressioni è attribuita a extracomunitari. Il tema divide l’opinione pubblica tra chi denuncia razzismo e chi, al contrario, accusa la sinistra di negare la realtà, mentre cresce in Europa la polemica politica sull’accoglienza e sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

