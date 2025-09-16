Pannarano Verlezza | Edilizia scolastica sarà anno ricco di novità
Tempo di lettura: 2 minuti “Quello appena iniziato sara? un anno ricco di novita? per quel che riguarda anche l’aspetto dell’edilizia scolastica. Il tutto nell’ottica di rendere sempre più qualificati gli ambienti dell’Istruzione cittadina”. Lo fa presente, facendosi portavoce del pensiero dell’intera Amministrazione cittadina, il vicesindaco di Pannarano nonché assessore delegato al ramo Scuola, Kerole Verlezza. Le parole della giovane esponente dell’Esecutivo a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico “L’Amministrazione sara? accanto a docenti, collaboratori scolastici, studenti e famiglia in questo percorso che non riguarda solo la scuola, ma il futuro stesso del nostro paese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pannarano - verlezza
Pannarano, Verlezza: Edilizia scolastica, sarà anno ricco di novità.
