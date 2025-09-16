C’è chi riprende la strada che porta a scuola e chi, come Asterix e Obelix, prende quella che porta in Lusitania. Nel loro “zaino” da viaggio, i nostri beniamini hanno una borraccia di pozione magica (che naturalmente Obelix non può bere), Idefix e soprattutto. la copertina del 41° albo, che Panini Comics svela oggi al mondo! GLI AUTORI CI RACCONTANO QUALCOSA DI PIÙ. FABCARO, sceneggiatore: «Volevo una copertina che non fosse propriamente d’azione, ma apparisse piuttosto contemplativa, che fornisse un’idea dell’atmosfera e della cornice dell’albo più che della storia e che, in una sola immagine, mettesse voglia di andare in Portogallo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics svela la 41° copertina dell’albo “Asterix in Lusitania” – Disponibile a partire da giovedì 30 ottobre