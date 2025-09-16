Palmeri attacca | L’Inter con la Juve non ha dominato la verità è questa Caso Thuram? Sono basito…

Le parole di Tancredi Palmeri, noto giornalista, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Tancredi Palmeri, noto giornalista di SportItalia, ha parlato sul suo canale YouTube del momento dell’ Inter. SCONFITTA CONTRO LA JUVE – Si dice che l’Inter abbia dominato, ma per me il dominio è un’altra cosa. Ha tenuto il pallone per 80?, ma questo perché la Juventus aveva il piano tattico di stare bassa e colpire in contropiede, e ogni volta che l’ha fatto è arrivata in porta. Le occasioni dell’Inter sono frutto di iniziative episodiche, il classico tergicristallo da destra a sinistra, senza che nessuno si liberasse dal marcatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

