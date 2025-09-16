Pallone d’Oro 2025 | Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale

Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé è in pole position per la vittoria finale secondo l’intelligenza artificiale Il Pallone d’Oro 2025 potrebbe parlare francese. Secondo una previsione elaborata dal cabinet parigino AVISIA, specializzato in analisi dei dati e intelligenza artificiale, Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, ha il 72% di probabilità di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: pallone - ousmane

Messina nel pallone - facebook.com Vai su Facebook

Pallone d’oro 2025 Donnarumma unico italiano in top 30 | tutti i candidati; Pallone d’oro 2025 | candidati e favoriti.

Pallone d’Oro 2025: Dembele favorito, spera anche Donnarumma a quota 8 - Il verdetto della finale di Champions League influenzerà anche il voto per il Pallone d’Oro 2025 e Ousmane Dembele parte senza dubbio favorito nei pronostici. Secondo calciomercato.com

Pallone d'oro: Donnarumma, Lautaro, McTominay e Dumfries tra i candidati - Dopo il passaggio al Real Madrid ha segnato più di tutti in Europa, conquistando anche la Scarpa d’Oro, pur non avendo sollevato trofei con i blancos. Lo riporta gazzetta.it