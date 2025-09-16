Pallavolo lo IES MVTomei si presenta alla città | le ambizioni della prima squadra la crescita del femminile l' entusiasmo delle giovanili

Livornotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prima squadra con grandi ambizioni, quella femminile in evidente crescita e un settore giovanile pieno di entusiasmo. Lo stesso che, domenica scorsa 15 settembre, si è respirato ai bagni Lido per la presentazione della stagione 2025-2026 dello IES MVTomey Livorno, la storica società. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: pallavolo - mvtomei

