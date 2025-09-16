Palio ancora campioni Fisb primo San Luca San Giovanni sul podio
Borgo San Luca si riconferma Campione italiano Fisb. La tradizione ferrarese nelle bandiere, primeggia anche con il Borgo San Giovanni bicampione italiano di specialità, in una classifica nazionale che vede complessivamente quattro contrade tra i primi dieci. Un bilancio ampiamente positivo per le contrade del Palio della nostra città, che hanno partecipato nell’ultimo fine settimana alla 43esima edizione ‘Tenzone Aurea Fisb’ nazionale tenutasi a Formigine. Al primo posto, Borgo San Luca, poi medaglia di bronzo per Borgo San Giovanni, sesti il Borgo San Giacomo e noni Rione Santa Maria in Vado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ONORE AI VICE CAMPIONI D' ITALIA.. Dopo la vittoria ai campionati italiani under 15 il gruppo Palio dei Micci ottiene un altro importantissimo risultato, classificandosi al secondo posto ai campionati italiani di bandiera, categoria assoluti, che si sono svolti sab - facebook.com Vai su Facebook
Gianello, primo Palio da ex . Ha lasciato la presidenza del Comitato delle Borgate: "Una scelta fatta con il cuore" - Certamente una cosa è essere il presidente di tutti, un’altra soltanto il presidente di una borgata. Si legge su lanazione.it
Palio del Golfo, Fezzano premiato in piazza: bagno di folla per i campioni - La festa di lunedì sera / AL CANALETTO IL PREMIO PER LA SFILATA / LE IMMAGINI DELLA PREMIAZIONE / LA VITTORIA / LE FOTO DEL PALIO / LA SFILATA / LE IMMAGINI DELLA SFILATA La Spezia, 5 agosto 2015 – ... Lo riporta lanazione.it