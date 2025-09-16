Palinuro medico fa esplodere un petardo nei locali del 118 | sospeso

Un medico in servizio nella postazione del 118 di Palinuro ha acceso un petardo e lo ha fatto esplodere accanto a un operatore sanitario che stava riposando all’interno dei locali. Al momento dell’episodio, il medico aveva anche una sigaretta accesa. La vicenda è stata denunciata dall’associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". “Accendere e far esplodere un petardo in una sede del 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili”, scrive l’associazione, “non è una goliardata: si tratta di un comportamento sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo, che ha messo a rischio la sicurezza delle persone”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

