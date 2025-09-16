Palestina libera | studenti fanno irruzione all’Università di Pisa e interrompono una lezione sventolando bandiere – Video

Un gruppo di studenti pro-Palestina ha fatto irruzione nella mattina di martedì 16 settembre nelle aule del polo Piagge all’Università di Pisa interrompendo le lezioni “perché è inaccettabile che l’Università di Pisa dopo due anni continui ancora indisturbato la sua attività accademica ipocrita e complice del genocidio”. Gli studenti hanno sventolato bandiere palestinesi e urlato slogan come “Palestina libera”. In una delle aule del dipartimento di Scienze Politiche era in corso la lezione tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell’accaduto, “professore sionista”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Palestina libera”: studenti fanno irruzione all’Università di Pisa e interrompono una lezione sventolando bandiere – Video

