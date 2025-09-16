Palermo sequestrata carrozza abusiva | minacce al deputato La Vardera sotto gli occhi della polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalla denuncia al sequestro. Ancora una volta il centro di Palermo è teatro di abusivismo. Una carrozza irregolare, con passeggeri a bordo, è stata intercettata e sequestrata dalla Polizia Municipale. Ma l’intervento non si è concluso lì: è stato necessario anche l’arrivo della Polizia di Stato dopo che i vetturini coinvolti hanno reagito con violenza verbale. Le minacce al deputato regionale. Il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, racconta l’accaduto: “Sembra che questa città non abbia via d’uscita: l’abusivismo è ovunque. Ho visto una carrozza abusiva e ho chiesto l’intervento dei vigili urbani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

