Palazzo Boncompagni apre le porte per visite guidate e aperture straordinarie serali

Da venerdì 19 settembre ripartono gli appuntamenti nella dimora del Papa, tra aperitivi, tour del giardino e eventi speciali per le Giornate Europee del Patrimonio il 27 e 28 del mese. Dopo la pausa estiva Palazzo Boncompagni riapre le porte per un calendario tutto da scoprire. Costruito a metà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

