Lorenzo Simonelli, 6.5: corre in 13.22 ed è fuori dalla finale per 3 millesimi. La partenza è brillante, regge fino all'ottavo ostacolo e poi paga l'onda del ritorno di Joseph. Prestazione solida, tecnica pulita, il crono è in linea con la stagione: resta tanto rammarico, l'occasione persa è chiara ma anche la sensazione che il livello per stare tra i primi sia ormai patrimonio stabile. Edoardo Scotti, 7: quinto in semifinale, ancora sotto i 45", dopo il record italiano in batteria. L'accesso alla finale richiedeva l'eccezione; lui offre una prova ordinata, senza sbavature, e conferma di essere tornato in pianta stabile nell'élite del giro di pista.

Pagelle Mondiali atletica 2025: brilla Perinici, Tecuceanu irriconoscibile, Simonelli manca un'occasione