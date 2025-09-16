Pagelle Mondiali atletica 2025 | brilla Perinici Tecuceanu irriconoscibile Simonelli manca un’occasione
PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025. Martedì 16 settembre Lorenzo Simonelli, 6.5: corre in 13.22 ed è fuori dalla finale per 3 millesimi. La partenza è brillante, regge fino all’ottavo ostacolo e poi paga l’onda del ritorno di Joseph. Prestazione solida, tecnica pulita, il crono è in linea con la stagione: resta tanto rammarico, l’occasione persa è chiara ma anche la sensazione che il livello per stare tra i primi sia ormai patrimonio stabile. Edoardo Scotti, 7: quinto in semifinale, ancora sotto i 45”, dopo il record italiano in batteria. L’accesso alla finale richiedeva l’eccezione; lui offre una prova ordinata, senza sbavature, e conferma di essere tornato in pianta stabile nell’élite del giro di pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
