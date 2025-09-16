Pagelle Juve Borussia Dortmund | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526 TOP: Thuram, Yildiz FLOP: David VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve borussia dortmund top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Borussia Dortmund: TOP E FLOP dopo il primo tempo

In questa notizia si parla di: pagelle - juve

Pagelle Juve Manchester City: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Juve Manchester City: Di Gregorio (+ Yildiz) e basta, Kalulu horror. Ma qualcuno ha visto… VOTI

Juve a lezione da Guardiola: il City domina e ne segna 5,  Pagelle: Incubo Kalulu (4,5), Thuram travolto (5)

Dortmund-Juve 1-2, le pagelle dell'amichevole; Le pagelle di Borussia Dortmund-Juventus 0-3; Juventus-Inter 4-3, pagelle e tabellino: goal e spettacolo allo Stadium, Adzic decisivo in pieno recupero.

pagelle juve borussia dortmundJuve-Borussia Dortmund diretta: segui l'esordio in Champions League LIVE - Debutto stagionale in UCL per i bianconeri: all'Allianz Stadium arriva la squadra di Kovac. Scrive corrieredellosport.it

pagelle juve borussia dortmundJuventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE - Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6- Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Borussia Dortmund