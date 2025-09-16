Pagelle Juve Borussia Dortmund | TOP E FLOP dopo il primo tempo
di Marco Baridon Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526 TOP: Thuram, Yildiz FLOP: David VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - juve
Pagelle Juve Manchester City: TOP E FLOP dopo il primo tempo
Pagelle Juve Manchester City: Di Gregorio (+ Yildiz) e basta, Kalulu horror. Ma qualcuno ha visto… VOTI
Juve a lezione da Guardiola: il City domina e ne segna 5, Pagelle: Incubo Kalulu (4,5), Thuram travolto (5)
? Pagelle Juve: Adzic nella storia, Yildiz è arte pura, Kelly pepita d'oro - facebook.com Vai su Facebook
? #Juve-#Inter, le pagelle: super #Yildiz, male #Sommer - X Vai su X
Dortmund-Juve 1-2, le pagelle dell'amichevole; Le pagelle di Borussia Dortmund-Juventus 0-3; Juventus-Inter 4-3, pagelle e tabellino: goal e spettacolo allo Stadium, Adzic decisivo in pieno recupero.
Juve-Borussia Dortmund diretta: segui l'esordio in Champions League LIVE - Debutto stagionale in UCL per i bianconeri: all'Allianz Stadium arriva la squadra di Kovac. Scrive corrieredellosport.it
Juventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE - Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6- Segnala sport.sky.it