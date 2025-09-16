di Marco Baridon Pagelle Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata 202526. (inviato allo Juventus Training Center di Vinovo) – Pagelle Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata 202526 Huli 6 – A fine primo tempo evita che il passivo aumenti neutralizzando Inacio. È incolpevole sui gol del BVB. Bamballi 5.5 – Patisce (tanto) quando Inacio e Albert transitano dal suo versante. Spesso in ritardo e bruciato sul tempo: offensivamente ha gamba e vivacità, deve lavorare molto in fase difensiva e oggi si è visto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League: Crapisto e Pugno illudono, talento Elimoghale, che occasioni Merola… VOTI