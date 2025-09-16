Pagelle Juve Borussia Dortmund | la notte di Vlahovic Yildiz è ancora leader! Kelly croce e delizia VOTI

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526 Di Gregorio 5 – È vero che compie un miracolo a tenere a galla i bianconeri su Guirassy, ma sono evidenti le colpe sulla rete di Couto. Va giù troppo lentamente sul suo palo di competenza, spalancando la strada al vantaggio BVB. Kalulu 5.5 – Torna nel suo habitat naturale, quello di braccetto nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve borussia dortmund la notte di vlahovic yildiz 232 ancora leader kelly croce e delizia voti

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Borussia Dortmund: la notte di Vlahovic, Yildiz è ancora leader! Kelly croce e delizia VOTI

In questa notizia si parla di: pagelle - juve

Pagelle Juve Manchester City: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Juve Manchester City: Di Gregorio (+ Yildiz) e basta, Kalulu horror. Ma qualcuno ha visto… VOTI

Juve a lezione da Guardiola: il City domina e ne segna 5,  Pagelle: Incubo Kalulu (4,5), Thuram travolto (5)

Juventus-Borussia Dortmund 4-4, pagelle e tabellino: Kelly salva i bianconeri in extremis; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle: Yildiz speciale (7), Di Gregorio impacciato (5). Miracoloso Kelly (7); FINALE Juve-Dortmund 4-4, Tudor la riprende nel recupero. Vlahovic super: due gol e un assist.

pagelle juve borussia dortmundJuventus-Borussia Dortmund, le pagelle di CM: Vlahovic-Yildiz fenomenali. Di Gregorio peggiore in campo - I voti ai protagonisti di Juventus- Come scrive calciomercato.com

Pagelle Juve Borussia Dortmund: TOP E FLOP dopo il primo tempo - Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Borussia Dortmund: i voti ai pro ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Borussia Dortmund