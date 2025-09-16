Voti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la prima fase della Champions League. Altra partita folle dei bianconeri Yildiz e Ryerson (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Juventus-Borussia Dortmund. JUVENTUS TOP Juve: Yildiz 8 – È sempre il numero 10 ad accedere la luce e incanta pennellando ‘alla Del Piero’ proprio contro il Borussia. Gioiello di pregevole fattura, al bacio anche il filtrante per il 2-2 di Vlahovic. Il palo e (Kobel) gli negano la doppietta. Luce. Vlahovic 8 – Menzione speciale anche per Dusan Vlahovic, decisivo con il suo ingresso in campo. Doppia stoccata e assist per Kelly nel pazzo finale di gara per il bomber serbo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BORUSSIA 4-4: Yildiz e Vlahovic show, fantasma David