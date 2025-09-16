Padova il Centro di medicina potenzia il poliambulatorio e arruola quattro big

La sanità privata patavina continua a crescere e il “Centro di Medicina” rafforza la propria presenza in città. Le due unità, in via Pellizzo (Stanga) e via Valeggio (quartiere 5 5 Sud-Ovest), hanno registrato negli ultimi due anni una crescita del 30% nell’attività polispecialistica. Superata la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: padova - centro

Inter U23, Di Maggio al centro del progetto, ma il ragazzo ha un accordo con il Padova: la posizione nerazzurra

Rivoluzione ferroviaria dal 4 al 24 agosto: Padova al centro di deviazioni e cancellazioni

L’acqua Vera divide la destra a Padova: Fdi contro la Lega sull’allargamento del centro di produzione

Consulta 1 Centro - Padova - facebook.com Vai su Facebook

Padova, il Centro di medicina potenzia il poliambulatorio e arruola quattro big; Prevenzione Salute Visiva - Centro Chirurgia Oculistica; Sacile: Centro di Medicina potenzia il poliambulatorio con cinque nuovi primari.

Padova, il Centro di medicina potenzia il poliambulatorio e arruola quattro big - Potenziate le due sedi cittadine di via Pellizzo e via Valeggio: superati i 180 medici, nuove tecnologie in oculistica, con 100 mila prestazioni annue e 1. Si legge su padovaoggi.it

I 40 anni del Centro di medicina: «Sbarco in Borsa per crescere» - Ma più che un traguardo celebrativo, la ricorrenza segnerà un nuovo inizio: accingendosi a chiudere il ... Come scrive ilgazzettino.it