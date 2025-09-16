Pablo Trincia a teatro con L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo

Bolognatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo. Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone che farà tappa al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pablo - trincia

Pablo Trincia: era necessario raccontare la storia di Denis Bergamini

"Il cono d'ombra. La storia di Denis Bergamini - La serie" di Pablo Trincia in onda il 27 e 28 giugno su Sky e in streaming su NOW.

La serie di Pablo Trincia su Denis Bergamini è un true crime esemplare

pablo trincia teatro l8217uomoTorino, torna "Set in Scena": musica e spettacolo con Neri Marcorè, Umberto Galimberti e Pablo Trincia - Lo storico Campo Stadio del Circolo della Stampa Sporting si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. torinotoday.it scrive

Nek, Negrita e Pablo Trincia. L’EuropAuditorium cala gli assi - Ci saranno i grandi musical, un vero marchio di fabbrica, e concerti con i grandi della musica italiana. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pablo Trincia Teatro L8217uomo