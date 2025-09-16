Ottantuno anni dall' uccisione del Maresciallo Vincenzo Giudice | cerimonia ad Eboli
Si è svolta questa mattina, ad Eboli, la cerimonia commemorativa per ricordare il sacrificio del Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice, Medaglia d’Oro al Valor Militare, organizzata dal locale Comune e dalla Guardia di Finanza di Salerno.La storiaIl sottufficiale, di origini ebolitane, reduce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
