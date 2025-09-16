Ospedaletti incidente sull’A10 tra carro funebre e auto | autostrada chiusa per mezz’ora

Una persona in codice giallo all’ospedale di Sanremo. Autostrada chiusa per rimuovere i mezzi, compreso il carro funebre con il feretro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ospedaletti, incidente sull’A10 tra carro funebre e auto: autostrada chiusa per mezz’ora

Incidente stradale per un carro funebresulla A10 tra Ospedaletti e Sanremo, un ferito e coda di 4 km in direzione Genova (Foto) Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro - facebook.com Vai su Facebook

Ospedaletti, incidente sull'A10 tra carro funebre e auto: autostrada chiusa per mezz'ora - Autostrada chiusa per rimuovere i mezzi, compreso il carro funebre con il feretro

