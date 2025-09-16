Ospedale di Città di Castello iniziata l’installazione di una nuova apparecchiatura per la risonanza magnetica

16 set 2025

Procedono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Città di Castello, che si sta evolvendo in una struttura sempre più moderna e tecnologicamente avanzata. In linea con il cronoprogramma, questa mattina (martedì 16 settembre) è stata consegnata la nuova Risonanza Magnetica da 1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

