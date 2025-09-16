Orologi di lusso rubati trovati 82mila euro durante le perquisizioni | Chi non ha un po' di soldi in casa

“Chi non ha un pò di contanti in casa?”. E’ stata questa la risposta di uno degli arrestati dalla polizia nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su una banda specializzata nella ricettazione di orologi di lusso provento di furto o rapina.Nel corso delle perquisizioni, gli agenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: orologi - lusso

Milano ostaggio dei predoni di orologi di lusso: raffica di rapine nel Quadrilatero della moda

Furto da 600mila euro in un hotel a Milano: rubato zaino con 4 orologi di lusso

Orologi di lusso meno conosciuti dagli uomini.

Spazio 21 Orologi di Lusso - facebook.com Vai su Facebook

Orologi di lusso rubati, trovati 82mila euro durante le perquisizioni: Chi non ha un po' di soldi in casa; Orologi di lusso rubati e venduti all'estero, 9 arresti; Orologi di lusso rubati e riciclati all’estero: smantellata organizzazione criminale tra Napoli e Caserta.

Mezzo milione di euro in orologi rubati: presa la maxi banda, arrestati in nove - Gli orologi – provenienti da rapine, furti e truffe commesse in Italia e all’estero – erano destinati in gran parte ai mercati mediorientali ... Riporta napolitoday.it

Vendevano orologi di lusso rubati, 9 arresti tra Napoli e Caserta - Sono ritenute appartenenti a una banda dedita alla ricettazione e al riciclaggio di orologi di lusso rubati le 9 persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dall ... Secondo internapoli.it