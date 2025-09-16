Orientamento il grande assente | metà dei neodiplomati si sente impreparata al futuro
Oltre 1.600 studenti e studentesse, in gran parte maturandi dell’anno scolastico 202425, hanno preso parte all’Osservatorio sull’Orientamento condotto da BuddyJob e ScuolaZoo. I risultati restituiscono un quadro preciso: 6 giovani su 10 vivono il futuro con ansia, il 54% non si sente pronto ad affrontare il mondo del lavoro e 1 su 5 non ha ancora idea di cosa fare dopo la scuola. Solo il 7% dei neodiplomati dichiara di sentirsi davvero preparato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: orientamento - grande
Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla di amore e orientamento: "Più attratta dalle donne, ma mai dire mai"
Torna a #Roma lo Young International Forum con tante opportunità di studio e lavoro? Cinecittà Studios) dal 21 al 23 ottobre. Non perdere l’occasione di partecipare al Forum d’orientamento più grande d’Italia su università, lavoro ed internazionalizz - X Vai su X
OrientaUnina. . ` “Cosa farò da grande”, il programma radiofonico dedicato all’orientamento, che va in onda tutti i mercoledì in diretta dagli studi di F2 Radio Lab, la nostra radio di ateneo, riprenderà mercoledì 1° ottobre con una - facebook.com Vai su Facebook