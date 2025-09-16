Orientamento il grande assente | metà dei neodiplomati si sente impreparata al futuro

Orizzontescuola.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1.600 studenti e studentesse, in gran parte maturandi dell’anno scolastico 202425, hanno preso parte all’Osservatorio sull’Orientamento condotto da BuddyJob e ScuolaZoo. I risultati restituiscono un quadro preciso: 6 giovani su 10 vivono il futuro con ansia, il 54% non si sente pronto ad affrontare il mondo del lavoro e 1 su 5 non ha ancora idea di cosa fare dopo la scuola. Solo il 7% dei neodiplomati dichiara di sentirsi davvero preparato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: orientamento - grande

Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla di amore e orientamento: "Più attratta dalle donne, ma mai dire mai"

Cerca Video su questo argomento: Orientamento Grande Assente Met224