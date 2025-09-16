Oria | resta chiusa fuori casa con il figlioletto all’interno prova a passare dal balcone ma precipita Grave 32enne Ricoverata nell' ospedale Perrino

La donna era fuori dall’uscio, la porta si è fortuitamente chiusa. La 33enne è così rimasta fuori da casa, con le chiavi allinterno dell’abitazione. In casa, solo, anche il bambino della giovane donna che ha tentato di entrare dal balcone, arrampicandosi alla ringhiera. È andata male perché la 32enne è caduta al suolo facendo un volo da alcuni metri di altezza. Soccorsa e trasportata all’ospedalePerrino” di Brindisi, è in gravi condizioni. L'articolo Oria: resta chiusa fuori casa con il figlioletto all’interno, prova a passare dal balcone ma precipita. Grave 32enne Ricoverata nell'ospedale "Perrino" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

