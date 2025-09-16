Oria mamma precipita dal cornicione | tentava di entrare in casa per raggiungere il figlio di 3 anni

Il figlio era rimasto solo in casa, la 32enne nel panico. Una scena di panico si è consumata a Oria, in provincia di Brindisi, dove una mamma di 32 anni è rimasta gravemente ferita precipitando dal cornicione della sua abitazione. La donna, in preda al terrore di aver lasciato da solo in casa il figlio di 3 anni dopo aver chiuso inavvertitamente la porta d’ingresso, ha tentato di arrampicarsi per rientrare nell’appartamento. Secondo la ricostruzione, nel tentativo disperato avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente sull’asfalto. La dinamica dell’incidente. All’arrivo dei soccorsi, la giovane era cosciente ed è stata lei stessa a raccontare cosa fosse accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

