Organ Trio Note di jazz contemporaneo

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI Stasera alle 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea torneranno a riecheggiare melodie jazz. Grazie al partenariato con la dinamica e propositiva Associazione Empoli Jazz, infatti, fa tappa a Empoli il " Firenze Jazz Festival ". Protagonista il nuovo Organ Trio con Peter Bernstein alla chitarra, Roberto Gatto alla batteria e Alessandro Lanzoni all’organo Hammond, tre forti personalità del jazz contemporaneo che spazieranno tra brani originali e standard rivisitati con groove, interplay e libertà espressiva. Peter Bernstein, figura chiave della scena newyorkese, ha collaborato con leggende come Sonny Rollins, Lonnie Smith, Brad Mehldau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

organ trio note di jazz contemporaneo

© Lanazione.it - “Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo

In questa notizia si parla di: organ - trio

UdineJazz  lunedì 14 luglio Paolo Fresu e Omar Sosa. Nel pomeriggio Organ Madness Trio

Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo; Jazz in Fattoria; WELCOME SUMMER IN JAZZ con ORGAN TRIO special guest FABRIZIO BOSSO - Pulsano.

organ trio note jazz“Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo - EMPOLIStasera alle 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea torneranno a riecheggiare melodie jazz. Da lanazione.it

Viaccia Jazz. Ecco Addabbo & Organ Trio - Ai confini del jazz" a al Circolo della Liberta del 1945 di Viaccia, domani alle 21,30 sarà la doppia tastiera dello ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Organ Trio Note Jazz