EMPOLI Stasera alle 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea torneranno a riecheggiare melodie jazz. Grazie al partenariato con la dinamica e propositiva Associazione Empoli Jazz, infatti, fa tappa a Empoli il " Firenze Jazz Festival ". Protagonista il nuovo Organ Trio con Peter Bernstein alla chitarra, Roberto Gatto alla batteria e Alessandro Lanzoni all’organo Hammond, tre forti personalità del jazz contemporaneo che spazieranno tra brani originali e standard rivisitati con groove, interplay e libertà espressiva. Peter Bernstein, figura chiave della scena newyorkese, ha collaborato con leggende come Sonny Rollins, Lonnie Smith, Brad Mehldau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo