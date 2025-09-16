Organ Trio Note di jazz contemporaneo
EMPOLI Stasera alle 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea torneranno a riecheggiare melodie jazz. Grazie al partenariato con la dinamica e propositiva Associazione Empoli Jazz, infatti, fa tappa a Empoli il " Firenze Jazz Festival ". Protagonista il nuovo Organ Trio con Peter Bernstein alla chitarra, Roberto Gatto alla batteria e Alessandro Lanzoni all’organo Hammond, tre forti personalità del jazz contemporaneo che spazieranno tra brani originali e standard rivisitati con groove, interplay e libertà espressiva. Peter Bernstein, figura chiave della scena newyorkese, ha collaborato con leggende come Sonny Rollins, Lonnie Smith, Brad Mehldau. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: organ - trio
UdineJazz lunedì 14 luglio Paolo Fresu e Omar Sosa. Nel pomeriggio Organ Madness Trio
Giovedì 11 settembre arriva il Matteo Addabbo Organ Trio, con il sound inconfondibile dell’organo Hammond che rievoca i grandi maestri americani e guarda al futuro del jazz. Un viaggio musicale tra tradizione e nuove composizioni, con @matteoaddab - facebook.com Vai su Facebook
“Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo; Jazz in Fattoria; WELCOME SUMMER IN JAZZ con ORGAN TRIO special guest FABRIZIO BOSSO - Pulsano.
“Organ Trio“. Note di jazz contemporaneo - EMPOLIStasera alle 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea torneranno a riecheggiare melodie jazz. Da lanazione.it
Viaccia Jazz. Ecco Addabbo & Organ Trio - Ai confini del jazz" a al Circolo della Liberta del 1945 di Viaccia, domani alle 21,30 sarà la doppia tastiera dello ... Riporta lanazione.it